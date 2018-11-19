СМИ: Запад обеспокоен возможным возвращением российских баз на Кубу

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Западные страны опасаются, что Россия может открыть военные базы на Кубе. Об этом сообщает Daily Star.

По данным издания, открытие военных баз на Кубе может стать «ответом» России на выход США из ДРСМД.

Как отмечается, предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву.

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При этом, по мнению экспертов, Россия якобы может вновь открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США.

Ранее сообщалось, что МИД России пообещал добиваться полной отмены экономической блокады Кубы со стороны США.