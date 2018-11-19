Трамп пообещал посетить военных США в зонах конфликтов

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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен посетить американских военнослужащих в зонах конфликтов. Об этом сообщает CNN.

Таким образом Трамп ответил на вопрос о том, почему он ни разу посетил расположения американских контингентов в Ираке и Афганистане.

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По его словам, основной причиной является «невероятно загруженный график».

Он также добавил, что планирует подобные визиты.

Трамп признал, что ему следует посещать американских военных для «поднятия боевого духа».

Ранее Трамп заявил, что совершил ошибку, не посетив церемонию на Арлингтонском национальном кладбище в День ветеранов.