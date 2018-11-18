При взрыве в Тикрите погибли пять человек

В иракском Тикрите произошел взрыв заминированного автомобиля, в результате которого погибли пять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.

Еще 15 человек получили ранения.

Взрыв произошел на улице Атыбба в провинции Салах-ад-Дин.

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Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент.

Ранее сообщалось, что на части территории Ирака, находившейся под контролем боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), было обнаружено более 200 массовых захоронений.