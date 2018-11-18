Эксперт назвал возможные боевые действия Украины против России «самоубийством»

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что возможные боевые действия Украины против России станут для нее «самоубийством». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украинские военные возможности, особенно флота, не позволяют вести какие-либо боевые действия Украины против России», — сказал он.

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Коротченко также отметил, что для украинского президента Петра Порошенко такой вариант развития событий накануне выборов будет означать политическую катастрофу.

По его словам, милитаристская риторика Украины может вызывать только презрительную жалость.

Эксперт подчеркнул, что страна, которая не способна построить свою государственность и обеспечить достойную жизнь народу, вряд ли может обеспечить национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что украинский генерал оценил перспективы «большой войны» с Россией.