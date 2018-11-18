Украинский генерал оценил перспективы «большой войны» с Россией

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Бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Россия способна закрыть Азовское море для украинских судов, что может привести к «большой войне» с Украиной. Об этом он написал в своей статье для портала «Апостроф».

По мнению военного, военное столкновение нецелесообразно, поскольку украинская армия не в состоянии ответить российской. Запад тоже не будет вводить войска на Украину, поскольку это чревато Третьей мировой войной, полагает Романенко. Рассчитывать Киеву приходится лишь на дипломатическую и экономическую помощь.

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«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области — это да. Но воевать за Украину — нет», — пишет Романенко.

Он добавил, что санкции против России могут быть расширены, но их эффективность генерал-лейтенант поставил под вопрос.

«Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», — заключил Романенко.

Ранее бывший глава СБУ также предрек Украине поражение в войне с Россией.