СМИ: Индия запросила у США 24 военных вертолета

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Индия направила США запрос на «срочное приобретение» для своих ВМС 24 противолодочных многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R, передает РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ.

Как отмечается, сумма контракта с Соединенными Штатами оценивается в $2 млрд, сделка может быть заключена в ближайшие несколько месяцев.

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В конце августа правительство Индии одобрило закупку для своих ВМС 135 вертолетов, в том числе 111 многоцелевых вертолетов и 24 противолодочных.

Американские MH-60R должны заменить вертолеты Sea King, которые стоят на вооружении ВМС Индии более 30 лет.