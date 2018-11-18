Президент Аргентины объявил траур по экипажу подлодки «Сан-Хуан»

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Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур по экипажу подводной лодки «Сан-Хуан», исчезнувшей год назад, передает РИА «Новости».

Пропавшая подводная лодка была обнаружена в субботу, 17 ноября, со следами взрыва.

«Как дань уважения всем им (погибшим. — «Газета.ru»), мы объявляем трехдневный траур», — заявил Макри.

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Также аргентинский лидер поблагодарил все страны, которые участвовали в поисковой операции.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.