Коалиция США открестилась от причастности к гибели мирных жителей при ударе в Сирии

Коалиция во главе с США опровергла гибель мирных жителей в результате авиаудара по деревне аль-Букаан в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя коалиции Шона Райана.

«Мы подтверждаем, что были удары коалиции в провинции Дейр-эз-Зор и что данные удары не связаны с какими-либо гражданскими жертвами. Коалиция принимает серьезные меры, чтобы идентифицировать подходящие цели, связанные с ИГ (организация запрещена в России) (запрещенная в России террористическая группировка — ред.), чтобы избежать потерь среди тех, кто не участвует в боевых действиях», — сказал Райан.

Ранее сообщалось, что в результате новых авиаударов международной коалиции во главе с США по деревне аш-Шаафа погибли мирные жители.