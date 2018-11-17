СМИ сообщили о жертвах при новых ударах коалиции по Сирии

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В результате новых авиаударов международной коалиции во главе с США по деревне аш-Шаафа погибли мирные жители, передает РИА «Новости» со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

Число погибших и пострадавших не сообщается.

«Авиация международной коалиции продолжает авиаудары, теперь — по деревне аш-Шаафа на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, что привело к гибели нескольких мирных жителей, есть пострадавшие», — сообщил телеканал.

Ранее в результате удара коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли сорок мирных жителей. Авиаудар был нанесен по населенному пункту аль-Букаан.