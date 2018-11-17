В результате удара коалиции в Сирии погибли 40 мирных жителей
В результате удара коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор погибли сорок мирных жителей. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
Отмечается, что авиаудар был нанесен по населенному пункту аль-Букаан.
Также, по данным агентства, большинство погибших — женщины и дети.
В результате авиаударов коалиции, нанесенных 15 ноября по Дейр-эз-Зору погибли 17 мирных жителей. МИД России обвинил США в применении в Сирии белого фосфора.