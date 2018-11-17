Обнаружена пропавшая год назад аргентинская подлодка «Сан Хуан»

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Американская компания Ocean Infinity обнаружила пропавшую в ноябре 2017 года подводную лодку ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

По имеющимся данным, подводники изучали объект номер 24, который мог оказаться пропавшей субмариной. 17 ноября ВМС Аргентины заявили, что изучавшийся объект действительно является пропавшей подлодкой.

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»Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что сегодня обследование объекта повышенного интереса номер 24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров подтвердило обнаружение субмарины «Сан Хуан», — говорится в сообщении ведомства.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее сообщалось, что в районе исчезновения аргентинской подлодки «Сан Хуан» нашли крупный объект.