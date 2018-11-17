Посольство России подтвердило вызов посла в МИД Финляндии

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Посольство России в Хельсинки подтвердило вызов посла Павла Кузнецова в МИД Финляндии в связи со скандалом вокруг сбоя в работе GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Об этом говорится в официальном твиттере российской дипмиссии.

Ранее о вызове российского дипломата в МИД Финляндии сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Тимо Сойни.

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«Посольство России в Финляндии подтверждает, что сегодня было передано приглашение послу П.М. Кузнецову посетить МИД Финляндии», — говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве уточнили, что встреча состоится в понедельник, 19 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на обвинения НАТО заявил, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии.