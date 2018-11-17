Климкин назвал темы переговоров Украины и США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского «5 канала» заявил, что Украина и США в рамках заседания Комиссии стратегического партнерства на уровне глав МИД обсудили вопросы взаимодействия в оборонной сфере и ситуацию в Донбассе, передает ТАСС.
Он отметил, что стороны обсудили стратегическое взаимодействие, в частности, взаимодействие по реформе безопасности и оборонного сектора.
«Это поставки оборудования для наших военных, для нашего сектора безопасности», — пояснил Климкин.
Он добавил, что обсуждались также «будущие действия вокруг Донбасса и Крыма, ситуации в Азовском море, вопрос санкций и освобождение заключенных, а также борьба с коррупцией на Украине».
Климкин подчеркнул, что для Киева отношения с Вашингтоном являются приоритетным направлением.
Ранее сообщалось, что Климкин и спецпредставитель США по Украине Волкер обсудили «давление» на Россию.