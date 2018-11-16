Помпео и глава МИД Финляндии обсудили «вызовы со стороны России»

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойин обсудили «вызовы со стороны России» после скандала со сбоем системы глобального позиционирования GPS на учениях НАТО, передает РИА «Новости».

Об этом заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт.

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«Стороны обсудили взгляды на те вызовы, которые Россия представляет для безопасности США и Европы, безопасность в Балтийском регионе и важность продолжения сотрудничества в области безопасности и обороны между США и Финляндией», — говорится в заявлении.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов был вызван в МИД Финляндии после скандала с нарушением работы GPS во время учений НАТО.