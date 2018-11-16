В МИД России высказались о ситуации с Украиной в Азове
Статс-секретарь и заместитель главы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Россия не собирается наращивать военное присутствие в Азове в ответ на действия украинской стороны. Слова дипломата передает ТАСС.
Карасин подчеркнул, что у России нет в Азове военных баз, а военные корабли «в основном» обеспечивают безопасность Крымского моста.
«Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем», — отметил дипломат.
При этом он критически высказался о заявлении Киева об открытии украинской военной базы в Бердянске и посчитал, что данное решение может привести к эскалации конфликта между сторонами.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.