В МИД России высказались о ситуации с Украиной в Азове

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Статс-секретарь и заместитель главы российского МИДа Григорий Карасин заявил, что Россия не собирается наращивать военное присутствие в Азове в ответ на действия украинской стороны. Слова дипломата передает ТАСС.

Карасин подчеркнул, что у России нет в Азове военных баз, а военные корабли «в основном» обеспечивают безопасность Крымского моста.

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«Никакого наращивания военной мощи в Азове мы не планируем», — отметил дипломат.

При этом он критически высказался о заявлении Киева об открытии украинской военной базы в Бердянске и посчитал, что данное решение может привести к эскалации конфликта между сторонами.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для всех украинских плавсредств.