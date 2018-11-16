В КНДР протестировали «передовое» стратегическое оружие

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу, 16 октября, посетил военный полигон, где прошли успешные испытания «передового» оружия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Ренхап».

Отмечается, что протестированное стратегическое оружие было «недавно разработано» и является «передовым».

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На северокорейском телеканале KCTV также заявили, что это оружие «разрабатывалось долгое время».

Дополнительной информации об оружии не приводится.

Ранее телеканал NBC сообщал, что КНДР продолжает работать над программой баллистических ракет вопреки обещаниям свернуть ракетную программу.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что сведения СМИ «ошибочны» и он первый сообщит, если ситуация с Северной Кореей вновь станет напряженной.