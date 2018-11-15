В США прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон пока не принял окончательное решение по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, в настоящее время правительство США находится в разгаре межведомственного процесса.
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Она также добавил, что ситуация вокруг ДРСМД «зависит» от России.
Томпсон подчеркнула, что заявление США о выходе из договора было «предупредительным выстрелом».
Ранее СМИ сообщили, что США продолжат консультироваться с Россией по выходу из ДРСМД.