В США прокомментировали ситуацию вокруг ДРСМД

<img src="//img.gazeta.ru/files3/130/10828130/AP_090309042506-pic905-895x505-67491.jpg">

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон пока не принял окончательное решение по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время правительство США находится в разгаре межведомственного процесса.

Реклама

Она также добавил, что ситуация вокруг ДРСМД «зависит» от России.

Томпсон подчеркнула, что заявление США о выходе из договора было «предупредительным выстрелом».

Ранее СМИ сообщили, что США продолжат консультироваться с Россией по выходу из ДРСМД.