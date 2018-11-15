Глава МВД Финляндии обсудил с Патрушевым сбои в работе GPS

<img src="//img.gazeta.ru/files3/989/11840989/RTX6BJ8T-pic905-895x505-71725.jpg">

Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен заявил, что обсуждал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сбои в работе GPS на учениях НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он обсудил эту тему с Патрушевым на встрече в Москве 13 ноября.

Реклама

Он также добавил, что финская сторона по мере продвижения расследования предоставит России дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что Финляндия обсуждает с Россией сбои в работе GPS на учениях НАТО.