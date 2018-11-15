Глава МВД Финляндии обсудил с Патрушевым сбои в работе GPS
Министр внутренних дел Финляндии Кай Мюкканен заявил, что обсуждал с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым сбои в работе GPS на учениях НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он обсудил эту тему с Патрушевым на встрече в Москве 13 ноября.
Реклама
Он также добавил, что финская сторона по мере продвижения расследования предоставит России дополнительную информацию.
Ранее сообщалось, что Финляндия обсуждает с Россией сбои в работе GPS на учениях НАТО.