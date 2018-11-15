СМИ: чиновники Пентагона сократили публичные выступления из-за страха разозлить Трампа

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В Пентагоне ввели запрет на публичные выступления старших руководителей ведомства девять месяцев назад, сообщает Defense One со ссылкой на меморандум министерства обороны США.

Как отмечает издание, в самом ведомстве обосновывают запрет стремлением сэкономить деньги и время, но критики считают, что он связан с желанием избежать конфликта с президентом США Дональда Трампа. Резкий запрет на публичные выступления коснулся высокопоставленных американских военных лидеров и старших гражданских лиц.

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Издание сообщает, что по новым правилам лишь одному старшему лицу можно появляться на публичных неправительственных мероприятиях в день. При этом они должны координировать свои выступления через центральный офис управления персоналом министерства обороны США, пишет издание.

Эта директива повлияла на участие военных чиновников почти во всех публичных мероприятиях, от глобальных политических конференций до интервью со СМИ, говорится в материале. По словам одного из бывших высокопоставленных военных чиновников, запрет является своего рода попыткой избежать конфликта с Трампом, так как меньше публичных выступлений означает меньше заголовков, а значит меньше гневных сообщений в твиттере американского президента.