Foreign Affairs: новый спецпосланник ООН по Сирии должен завершить войну

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Верный способ положить конец войне в Сирии — отстранить от управления страной действующего президента Башара Асада, пишет Foreign Affairs.

Ранее в этом месяце специальным посланником ООН по сирийскому конфликту был назначен посол Норвегии в Китае и бывший постоянный представитель при ООН Гейр Педерсен. На этом посту он сменил Стаффана де Мистуру, который в течение четырех лет пытался, но все же не смог закончить сирийскую гражданскую войну, отмечает издание.

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Война в Сирии идет восьмой год, и это на два года дольше периода Второй мировой войны, отмечается в материале. За последние два года вместо того, чтобы направить усилия на прекращение конфликта, сирийский кризис на деле только обострился, пишет издание.

Последствия этой войны для сирийского общества журнал называет «катастрофическими». Шести миллионам человек пришлось покинуть свои дома и переселиться, еще пять миллионов покинули страну в качестве беженцев, напоминает издание. Почти 14 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Издание предупреждает, что если сирийская война не завершится в ближайшее время, то она повторит историю сорокалетней давности, а именно — войны в Ливане, которая началась в 1975 году. Конфликт длился 17 лет и буквально «уничтожил» государство: более 150 тыс. человек погибли, а десятки тысяч стали беженцами.

На данный момент количество жертв войны в Сирии неизвестно. ООН перестала считать погибших в 2016 году, однако, по оценкам, количество жертв составляет около полумиллиона, если не больше, говорится в материале. Педерсену понадобятся прагматичные навыки в Сирии. В его пользу может сыграть и время, поскольку все действующие силы конфликта — от США до Турции — исчерпаны. Однако спецпосланник по Сирии должен настаивать на особых условиях завершения войны: будущее Сирии не должно включать Асада, а любое урегулирование должно проводиться в правовых рамках, заключает издание.