Макрон допустил строительство еще одного авианосца ВМС Франции

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские власти решат к 2021 году, нужен ли стране второй авианосец. Об этом пишет Le Monde.

По словам Макрона, авианосец на замену действующему «Шарлю де Голлю» появится в ВМС Франции до 2040 года, когда истекает его срок службу. При этом президент подчеркнул, что второй авианосец не будет заложен до 2021 года.

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«Закладка второго авианосца, бюджет [на строительство] которого может составить от €5 млрд до €7 млрд, не предусматривается ранее 2021 года», — отметил Макрон.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе по вопросам кибербезопасности.