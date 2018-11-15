Исследователи подсчитали число жертв войн с участием США

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Профессор Бостонского университета Нета Кроуфорд провела исследование в Брауновском университете и пришла к выводу, что за последние 20 лет жертвами войн, в которых принимали США, стали почти 500 тысяч человек. С исследованием ознакомилось РИА «Новости».

Кроуфорд пришла к выводу, что в войнах в Афганистане и Ираке, а также во время боевых действий в Сирии и других странах, погибли 480 тысяч человек, из которых мирными жителями были 244 тысячи человек. Также, по данным профессора, еще 10 миллионов человек стали беженцами. При этом не указывается, что ответственными за такое число жертв были именно американские военные и их действия.

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Помимо этого в исследовании отмечается, что с 2001 по конец финансового 2019 года сумма потраченных и выделенных денег на ведение боевых действий составила $5,9 трлн.

Ранее эксперты CBS News предрекли поражение США в войне против России и Китая.