Госдеп нашел способ победы над ИГ

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Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что для победы над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) необходимо изменить «роль» Ирана и повлиять на «режим» президента Сирии Башара Асада. Слова представителя передает РИА «Новости».

По его мнению, победа над ИГ возможна только в случае «фундаментальных» изменений в сирийском «режиме» и «роли» Ирана. Он подчеркнул, что эти два фактора повлияли на «рост» террористической группировки.

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Джеффри также напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно призывали Россию «посадить за стол переговоров» Асада и сирийскую оппозицию.

Ранее сообщалось, что сирийцы пронесли Асада на плечах в благодарность за освобождение от ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.