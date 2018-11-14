Макрон отказался вверить США безопасность Франции

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна быть суверенной, а ее оборона — автономной, передает телеканал TF1.

Он подчеркнул, что на посту президента «видит своей задачей защиту французов», а также признал, «в некоторых областях Франция была слишком зависима от США», и это, по его мнению, не хорошо.

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«Могу ли я сказать французам, что я вверяю всю нашу безопасность Соединенным Штатам? Нет. Потому что я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы», — сказал Макрон.

Лидер Франции добавил, что хочет видеть Францию автономной в области защиты киберпространства, а также во всех составляющих вооруженных сил — на суше, в море и космосе.

«Чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе и от США», — заключил Макрон.

Ранее сообщалось, что Макрон отреагировал на критику со стороны Трампа.