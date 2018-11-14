SANA: коалиция применила запрещенные боеприпасы в Дейр эз-Зоре

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Силы коалиции во главе с Соединенными Штатами нанесли удар по районам сирийского города Дейр эз-Зор с использованием кассетных боеприпасов, передает агентство SANA со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что кассетные боеприпасы запрещены международными соглашениями.

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По имеющимся данным, жертвами атаки стали несколько человек, точное число погибших не уточняется. Также сообщается о нескольких пострадавших и значительном материальном ущербе. В частности, были разрушены дома и имущество мирных жителей.

Как отмечается, авиаудар был нанесен по жилым районам в городе Хаджин и деревне Аш-Шаафа на востоке провинции Дейр эз-Зор.

Ранее сообщалось, что США решили не отказываться от кассетных боеприпасов.