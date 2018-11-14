Под Петербургом пройдет шоу с участием систем залпового огня

Шоу с участием боевых расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г», «Смерч», комплектов «Искандер-М» и «Точка-У» пройдет в Ленинградской области в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии, передает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

По данным Минобороны, к мероприятию 17 ноября на полигоне Лужский будут привлечены более тысячи военнослужащих, в том числе курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, и свыше 150 единиц боевой и специальной техники.

Реклама

«Боевые расчеты выполнят практический пуск ракеты из тактического комплекса «Точка-У», поразят цели реактивными системами залпового огня «Ураган», «Торнадо-Г» и «Смерч», а также 152-миллиметровыми снарядами самоходных и буксируемых гаубиц «Мста», противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и минометов различного калибра. Практические действия продемонстрируют расчеты комплекса «Искандер-М», — сообщили в ведомстве.

Подчеркивается, что гости мероприятия смогут увидеть более 60 исторических и современных артиллерийских систем, в том числе шестифунтовые пушки времен Отечественной войны 1812 года, 76-миллиметровые горные пушки, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», противотанковые комплексы «Штурм-С», «Корнет- Э» и другое вооружение.