Клинцевич отреагировал на обвинения Норвегии в глушении GPS

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Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что неполадки спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО вызваны плохой подготовкой мероприятия, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у Норвегии сработал стереотип: «виноваты, конечно, русские».

«Я не утверждаю, что все это было сделано намеренно, чтобы потом обвинить российскую сторону в возникших проблемах. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации», — заявил он.

Ранее в министерстве обороны Норвегии заявили, что Россия с Кольского полуострова оказывала влияние на работу спутниковой системы навигации (GPS) во время военных учений НАТО Trident Juncture.