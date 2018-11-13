В ХАМАС назвали условие прекращения огня в секторе Газа

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Лидер движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что арабская сторона может прекратить атаковать Израиль, если израильские военные воздержатся от ведения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Хании.

В заявлении лидера ХАМАС говорится, что «понимание» между сторонами станет возможным только после того, как Израиль «прекратит агрессию».

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь постановил на совещании, что израильским военным следует вести огонь «сколько потребуется» (заявление премьера передает Reuters).

Ранее представитель движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что в случае продолжения военной операции в секторе Газа обстрелу подвергнутся жилые дома в Израиле.