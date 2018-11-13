В ХАМАС пригрозили обстрелять жилые дома в Израиле

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Представитель движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что в случае продолжения военной операции армии Израиля в секторе Газа обстрелу подвергнутся жилые дома в Израиле, передает Associated Press.

По его словам, обстрелу подвергнутся города Ашдод и Беэр-Шева. Он также подчеркнул, что город Ашкелон находится в радиусе поражения ракет движения, которое наносит удары по нему в ответ на бомбежки в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Израиле назвали число запущенных из сектора Газа ракет.