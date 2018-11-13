В правительстве выступили с предложением по проекту о работе для призывников

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Комиссия правительства России по законопроектной деятельности предложила существенно доработать законопроект о сохранении рабочих мест для призывников, внесенный в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, согласно действующему законодательству, рабочие места сохраняются только за призывниками, занятыми в государственном секторе. В правительстве предложили распространить это право и на тех молодых людей, которые трудятся в некоммерческой сфере.

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Также подчеркивается, что в тексте законопроекта отсутствуют положения, устанавливающие взаимные обязательства работодателя и призывника.

Кроме того, комиссия правительства сочла недостаточно проработанными вопросы, касающиеся юридического оформления работодателем перерыва в работе в связи с призывом в армию.

В правительстве добавили, что необходимо также уточнить механизм включения периода службы в трудовой стаж, а также порядок действий работодателя в случае невыхода работника на работу после окончания службы.

Ранее сообщалось, что Совет федерации одобрил закон об обязательном психологическом отборе призывников.