Израиль стянул войска к сектору Газа

Израильские военные направили значительные силы к границе с сектором Газа, которые могут принять участие в военной операции против палестинских боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя израильской армии Йонатана Конрикуса.

По его словам, данные силы могут быть задействованы против «террористических организаций».

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Также он рассказал, что из сектора Газа палестинская сторона запустила «200 ракет». Военный подчеркнул, что в ответ на эти действия Израиль атаковал «уже свыше 30 целей боевиков».

Ранее медики сообщили, что в результате атак ранения получили семь израильтян. Также сообщалось, что ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа.