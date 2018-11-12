ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа

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Истребители Армии обороны Израиля (IDF) приступили к атакам по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщается в твиттере израильских военных.

Также военные опубликовали видео, на котором запечатлен, по их словам, «интенсивный обстрел» Израиля со стороны Палестины.

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Ранее поступали сведения, что палестинцы взорвали израильский автобус в Газе. Государственное радио Kan сообщало, что в результате ракетных обстрелов из Газы пострадали пятеро израильтян.

Реагируя на столкновения, Россия призвала Израиль и Палестину срочно вернуться к режиму прекращения огня.