ВВС Израиля наносят удары по сектору Газа
Истребители Армии обороны Израиля (IDF) приступили к атакам по целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков. Об этом сообщается в твиттере израильских военных.
Также военные опубликовали видео, на котором запечатлен, по их словам, «интенсивный обстрел» Израиля со стороны Палестины.
Реклама
Ранее поступали сведения, что палестинцы взорвали израильский автобус в Газе. Государственное радио Kan сообщало, что в результате ракетных обстрелов из Газы пострадали пятеро израильтян.
Реагируя на столкновения, Россия призвала Израиль и Палестину срочно вернуться к режиму прекращения огня.