Россия призвала Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня

В связи с эскалацией ситуации вокруг сектора Газа Россия призвала Израиль и Палестину срочно вернуться к режиму прекращения огня. Об этом говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В ведомстве отметили, что восприняли новости об обострении ситуации в Газе с глубокой озабоченностью, а также подчеркнули, что эскалация чревата возобновлением масштабного военного противостояния вокруг сектора, что угрожает грозит новыми жертвами среди гражданского населения и окончательным «обрушением» гуманитарной ситуации.

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«Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями», — подчеркнули в МИД России.

По мнению Москвы, для разрыва «спирали насилия» необходимо в кратчайшие сроки восстановить единство палестинских рядов и возобновить политический процесс между Израилем и Палестиной на основе решений Совбеза и Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что палестинцы взорвали израильский автобус в Газе.