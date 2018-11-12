В Кремле ответили на вопрос в сбоях в работе GPS на учениях НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к сбоям в работе GPS на учениях НАТО в Финляндии, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россию зачастую необоснованно обвиняют «во всех смертных грехах», причем, по его словам, обвинения эти, как правило, безосновательны.
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«Нам ничего не известно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS. Здесь нужно спрашивать экспертов или министерство обороны», — сказал Песков.
Ранее премьер Финляндии допустил «вмешательство России» в работу GPS.