Самолет ВВС США потерпел крушение над Японией

Американский военный истребитель и штурмовик F/A-18 потерпел крушение в районе японской префектуры Окинава. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, истребитель, базировавшийся на авианосце »Рональд Рейган», который стоит у военной базы Ивакуни, выполнял учебный полет.

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Отмечается, что воздушное судно упало в море, однако обоим пилотам удалось спастись.

Ранее стала известна причина крушения военно-транспортного самолета ВВС США С-130, который в мае разбился в штате Джорджия.