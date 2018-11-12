В Израиле сообщили о потерях военных при операции в Газе

Армия Израиля в твиттере сообщила о гибели израильского офицера в перестрелке с палестинскими боевиками в секторе Газа.

«В ходе операции в секторе Газа был убит офицер Армии обороны Израиля», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе столкновений с палестинцами также пострадал один военный.

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При этом перестрелка вспыхнула при проведении операции израильскими военными на территории сектора Газа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прерывает визит в Париж из-за ситуации в секторе Газа.