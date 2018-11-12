Путин и генсек НАТО обсудили ДРСМД в Париже
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили ситуацию вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Столтенберг в разговоре с Путиным поднял вопрос о «нарушении» договора со стороны России.
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Как отмечается, генсек НАТО также заявил о важности полного соблюдения ДРСМД.
Ранее сообщалось, что Путин выразил надежду на восстановление переговоров по ДРСМД.