Песков заявил об обеспокоенности судьбой ДРСМД

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена судьбой договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что судьба документа непонятна.

«Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности, мы обеспокоены», — сказал Песков.

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Он уточнил, что сторонам нужно «садиться и разговаривать».

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по ДРСМД.