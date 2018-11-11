Песков заявил об обеспокоенности судьбой ДРСМД
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена судьбой договора о ракетах средней и меньшей дальности, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что судьба документа непонятна.
«Европейцы обеспокоены ситуацией с ракетами малой и средней дальности, мы обеспокоены», — сказал Песков.
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Он уточнил, что сторонам нужно «садиться и разговаривать».
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по ДРСМД.