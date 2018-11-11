Минобороны Украины: из-за наказаний никто не хочет занимать должности генералов

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что на Украине более 20 генералов были привлечены к ответственности из-за взрывов, которые произошли на военных арсеналах за последние три года, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме — сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — сказал Полторак.

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По его словам, по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты в связи с проблемами с финансированием, так как на их восстановление потребовались бы огромные деньги, но за последние три года «многое удалось изменить».

Ранее военный прокурор Центрального региона Украины заявил, что причиной взрывов на арсенале в Черниговской области стала диверсия.