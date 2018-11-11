Путин: Россия старается не проводить крупных учений около границ НАТО

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия старается не проводить крупных военных учений вблизи границ стран НАТО. Об этом он рассказал RT France.

По его словам, последние крупные учения России были на востоке, за тысячи километров от границ стран НАТО.

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«Но в целом мы относимся к этому спокойно, надеюсь, что диалог, который всегда востребован, и здесь сыграет свою положительную роль», — добавил он.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по ДРСМД.