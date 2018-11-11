Путин рассчитывает на восстановление переговоров по ДРСМД
Президент России Владимир Путин выразил надежду на восстановление полномасштабного переговорного процесса по ДРСМД, сообщает RT.
Он отметил, что Россия готова к диалогу.
«Это же не мы выходим из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. И они, и мы настроены на то, чтобы восстановить диалог», — заявил он.
Ранее сообщалось, что на короткой встрече в Париже президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп затронут вопрос Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).