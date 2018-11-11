Названа причина крушения военного самолета в Джорджии

Военно-транспортный самолет С-130, который потерпел крушение в американском штате Джорджия в мае, упал из-за ошибки пилотирования. Об этом сообщает Savannah Morning News со ссылкой на отчет совета по расследованию происшествий ВВС США.

По данным издания, экипаж самолета не смог «адекватно отреагировать» на чрезвычайную ситуацию.

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Как отмечается, пилот «не реагировал должным образом» после взлета воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в результате крушения С-130 в Джорджии погибли девять человек.