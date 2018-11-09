Atlantic рассказал о препятствиях для космических войск Трампа

Итоги промежуточных выборов в конгресс США сорвали усилия администрации американского президента Дональда Трампа по созданию новой ветви ВВС — космических сил, пишет The Atlantic.

В течение последних нескольких месяцев администрация Трампа изучала возможность создания новой ветви вооруженных сил для защиты национальных интересов в космическом пространстве, пишет издание. Возможно, никто так не одержим идеей космических воск, как Трамп, который и придумал ее, отмечается в материале.

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Однако администрация Трампа не сможет в одиночку расширить ВВС, для этого необходимо одобрение конгресса. В частности, необходимо получить поддержку законодателей, а затем одобрение законопроекта, который бы обеспечил финансирование и прописал полномочия должностных лиц.

В настоящее время конгресс раскололся, пишет издание. По итогам голосования демократы вернули контроль над палатой представителей, а за республиканцами сохранилось большинство мест в сенате.

Комитет палаты представителей США по вооружённым силам, который недавно поручил Пентагону изучить возможность создания космических сил, теперь будет под контролем демократов, и конгрессмен, который может возглавить комитет — Адам Смит, не поддерживает идею Трампа, поясняет Atlantic.