Захарова прокомментировала концепцию США об ограниченной ядерной войне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала концепцию ограниченной ядерной войны, которую начали рассматривать американские аналитики, передает РИА «Новости».

«Мы считаем подобную политику безответственной, крайне опасной. Мы твердо убеждены, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана», — сказала Захарова.

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