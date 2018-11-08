В армии САР оценили вероятность новых атак Израиля после поставок С-300

Глава политического управления армии Сирии, бригадный генерал Хасан Ахмад Хасан рассказал, что поставка российских С-300 сирийской армии минимизировала вероятность успеха возможных ракетных атак Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам военного, в стратегии нет понятия «нулевой вероятности», поэтому нельзя говорить, что она сведена к нулю.

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«Потому что мы говорим об открытом небе, о протяженных границах, о различных технологиях… Поэтому я не могу сказать, что в итоге не будет такой вероятности, однако сведена к минимуму вероятность достижения целей этой агрессии», — отметил Хасан Ахмад Хасан.

Он отметил, что в случае атаки Сирия имеет право «как в координации с российскими друзьями, так и независимо, защищать свое небо». При этом, по словам генерала, при возможности ответа будут задействованы все необходимые средства.

Ранее в Израиле заявили о готовности атаковать российские С-300 в Сирии.