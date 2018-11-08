Чижов предрек Европе «кошмары» в случае расторжения ДРСМД

Российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов предупредил, что в случае несохранения Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) европейские страны «столкнутся с кошмарами». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Чижова, это соглашение является одной из основных опор для поддержания мира во всем мире.

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«Европе…неизбежно придется опять столкнуться с теми кошмарами, которые преследовали ее более трех десятилетий назад», — сказал Чижов.

Он добавил, что для предотвращения такого развития событий Европа должна занять решительную позицию по договору.

Ранее Испания осудила решение Трампа о выходе из договора о РСМД.