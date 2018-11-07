В России началась разработка перспективного стратегического бомбардировщика

В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

В корпорации добавили, что воздушная составляющая стратегических ядерных сил России также усиливается за счет модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС.

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«Кроме того, начата разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по модернизации и развитию комплекса находятся на особом контроле у Верховного Главнокомандующего.