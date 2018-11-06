Грызлов: Киев наращивает силы у линии соприкосновения в Донбассе

Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев продолжают наращивать силы в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, украинские военные стягивают к линии соприкосновения БМП и тяжелые минометы.

Он также добавил, что на заседании контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе контроля выполнения соглашения о режиме прекращения огня.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины плачевной ситуации с минскими соглашениями.