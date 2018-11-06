В ЕК прокомментировали предложение Макрона создать общеевропейскую армию

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что вести речь о создании Вооруженных сил Евросоюза преждевременно, сообщает РИА «Новости».

По его словам, обретение ЕС идентичности в обороне «начнется с не армии».

Он также добавил, что Евросоюзу следует начать с сопряжения усилий в области профильных исследований.

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Схинас подчеркнул, что исполнительная коллегия ЕС приветствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон предложил создать «общеевропейскую армию» по кибербезопасности.