В ЕК прокомментировали предложение Макрона создать общеевропейскую армию
Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что вести речь о создании Вооруженных сил Евросоюза преждевременно, сообщает РИА «Новости».
По его словам, обретение ЕС идентичности в обороне «начнется с не армии».
Он также добавил, что Евросоюзу следует начать с сопряжения усилий в области профильных исследований.
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Схинас подчеркнул, что исполнительная коллегия ЕС приветствует заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее сообщалось, что Макрон предложил создать «общеевропейскую армию» по кибербезопасности.