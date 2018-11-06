В Ираке обнаружили более 200 массовых захоронений жертв ИГ

На части территории Ирака, находившейся под контролем боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России), было обнаружено более 200 массовых захоронений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Уточняется, что в этих местах может быть захоронено от 6000 до более чем 12000 жертв.

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Среди захороненных — женщины, дети, престарелые, люди с ограниченными возможностями, действующие и бывшие члены иракских вооруженных сил и полиции и некоторые иностранные сотрудники.

Ранее «Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на автобус, в котором находились христиане.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.